Усі вакцини, вироблені у США, призначені для американського ринку. Макрон зазначив це у зверненні.до лідерів країн ЄС на онлайн-перемовинах.

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Ключовим чинником для досягнення пришвидшення виробництва вакцин для всіх країн із низькими та середніми доходами, є нарощування виробництва,

– сказав Макрон.

На перемовинах наголосили, що у світі вже ввели близько 1,25 мільярда доз вакцин проти коронавірусу, однак на 29 найбідніших країн припадає менше, ніж 1% від цієї кількості.

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