Макрон закликав США скасувати заборону на експорт вакцин проти коронавірусу

Президент Франції Еммануель Макрон попросив США скасувати обмеження на експорт вакцин та компонентів для їх виробництва. Політик заявив, що потрібно нарощувати виробництво препаратів.
Усі вакцини, вироблені у США, призначені для американського ринку. Макрон зазначив це у зверненні.до лідерів країн ЄС на онлайн-перемовинах.
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Ключовим чинником для досягнення пришвидшення виробництва вакцин для всіх країн із низькими та середніми доходами, є нарощування виробництва,
– сказав Макрон.
На перемовинах наголосили, що у світі вже ввели близько 1,25 мільярда доз вакцин проти коронавірусу, однак на 29 найбідніших країн припадає менше, ніж 1% від цієї кількості.
У світі хочуть скасувати патенти на вакцину проти COVID-19
- Напередодні заговорили, що ЄС може призупинити дії патентів на вакцини проти коронавірусу.
- Однак, на думку, голова Європейської ради Шарля Мішеля, це не є панацеєю.
- США заявили, що підтримують ініціативу понад 100 країн-членів Світової організації торгівлі щодо тимчасового призупинення дії патентів.
- Канада переконує, що теж готова говорити про відмову від прав на інтелектуальну власність на вакцини проти коронавірусу.