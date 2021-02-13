Виробники вакцин не захочуть мати справу з Україною, – Степанов про скандал із Sinovac
Максим Степанов поскаржився, що виробники вакцин проти COVID-19 можуть відмовитися від подальшої співпраці з Україною. На думку очільника МОЗ, це може статися через "політичні спекуляції".
Джерело:"Свобода слова Савіка Шустера"
Таку думку Степанов озвучив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера". Міністр охорони здоров'я наголосив, що політичні скандали навколо вакцини Sinovac формують негативну репутацію України.
Важливо Медики спершу відмовились від вакцинації, а потім передумали: що їх переконало
Позиція Степанова
Він переконаний, що "політичні маніпуляції" можуть завершитися тим, що виробники, які дорожать своєю репутацію, не захочуть мати справу з Україною.
Є компанія Sinovac, яку зараз штучно, використовуючи свої якісь політичні речі, намагаються втягнути у скандал. Компанія з репутацією, яка дорожить нею. А потім з країною не хочуть мати справу. Воно ж закінчиться пшиком, і це зрозуміло усім,
– заявив Степанов.
Міністр також прокоментував "вакцинну справу", яку відкрило НАБУ. За його словами, звинувачення у завищеній ціні є безпідставним. Він назвав це абсурдом та запитав, хто з чим рівняв, якщо ринка вакцин не існує у світі.
Що відомо про скандал щодо закупівлі вакцини
- Держпідприємство "Медичні закупівлі" розпочало перемовини щодо придбання вакцини однієї з компаній з орієнтовною вартістю 3 долари. Вони були на фінальному етапі процесу.
- Проте згодом міністр Степанов нібито зупинив цей процес та доручив розпочати перемовини щодо закупівлі китайської вакцини у компанії Sinovac Biotech.
- Раніше українська компанія "Лекхім" уклала контракт з Sinovac Biotech, вакцину від яких мають доставити вже в лютому. Ціна препарату склала 17,85 долара за дозу. Тоді як ВООЗ закуповує вакцину по 3 долари. У ЗМІ засумнівались у доцільності такої суми.
- Степанов заявив, що закупівля через посередника була вимогою Sinovac. Однак розслідувачі з Chas News зателефонували китайцям у Sinovac. Там заявили, що компанія, не може продавати вакцину приватним компаніям і співпрацює лише з урядами країн.
Зауважимо, що вакцинація від COVID-19 в Україні має початися у лютому 2021 року. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, що перше щеплення проти коронавірусу в Україні зроблять медичному працівнику. Бо лікарі – це герої.
Що відомо про вакцину Sinovac?Наприкінці 2020 року Україна підписала договір про постачання 1,9 мільйона доз вакцини від китайської компанії Sinovac Biotech. Посередником при закупівлі вакцини МОЗ обрав компанію "Лекхім". У 2022 році ця компанія планує запустити виробництво вакцини Sinovac Biotech на своїх потужностях. За умовами договору про постачання вакцини від Sinovac, її закупівля відбудеться, якщо ефективність становитиме щонайменше 70%. Тож, як пояснив Максим Степанов, якщо дані вищезгаданих досліджень підтвердяться, то компанія-виробник компенсує Україні всі витрачені кошти.
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