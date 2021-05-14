Шмигаль просить Раду звільнити Степанова з МОЗ

До Верховної Ради надійшло подання прем’єр-міністра Дениса Шмигаля про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова. Ймовірно, урядовець покине свою посаду.

Так, прессекретарка глави Верховної Ради Ольга Туній повідомила про подання прем'єра.

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Хто такий Максим Степанов

У березні новим міністром охорони здоров’я став Максим Степанов. За його кандидатуру проголосували 246 народних обранців.

На посаді Степанов змінив Іллю Ємця, який очолював МОЗ три з половиною тижні, перед тим посаду обіймала Зоряна Скалецька. Свої голоси за нового очільника міністерства віддали 195 "Слуг народу", 21 депутат ОПЗЖ, 8 з групи "За майбутнє", 13 – з "Довіра" і 9 позафракційних.

Що відомо про скандали, у які "влип" очільник МОЗ

За майже рік на посаді міністра охорони здоров'я Максим Степанов потрапив у низку скандалів. Навколо міністра ще з літа ходили чутки стосовно його відставки.

Нагадаємо, серед найгучніших скандалів були конфлікт з НСЗУ і НАБУ, марні обіцянки стосовно дати початку вакцинації, закупівля захисних костюмів для лікарів за майже у два рази дорожчими цінами тощо.

Розслідування НАБУ: подробиці

Національне антикорупційне бюро підтвердило, що розпочало розслідування за фактом зловживання під час закупівлі вакцин проти COVID-19.

10 лютого стало відомо про відкриття кримінальної справи через зловживання під час закупівлі вакцин проти коронавірусу. Мовиться про те, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов міг бути причетним до закупівлі вакцин китайської компанії Sinovac по завищеній ціні.

Очільник МОЗ заявив, що його міністерство "працює прозоро" та може надати усі документи. Він також назвав розслідування "спробою зриву вакцинації".

Не існує у вашому арсеналі такої зброї, яка змусила б мене відмовитися від цієї боротьби. Зі мною вам навряд чи вдасться домовитися,

– відповів ексочільник МОЗ на одному з брифінгів.

Відповідь Максима Степанова: дивіться відео