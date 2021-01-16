Максимальна обережність: Італія заборонила рейси з Бразилії через COVID-19
Слідом за Британією Італія вирішила заборонити авіарейси з Бразилії. Це зроблять для того, щоб не допустити ввезення нового штаму коронавірусу.
Відповідний наказ підписав міністр охорони здоров'я Роберто Сперанца. Про це повідомили на сайті Corriere della Sera.
Актуально Дає миттєвий результат: в Ізраїлі випробовують дихальний тест на COVID-19
Що заборонено
Наказ тимчасово забороняє авіарейси з Бразилії. А також – в'їзд в Італію всіх осіб, які бували в Бразилії упродовж останніх 14 днів. Якщо ж такі люди вже в'їхали в Італію, їм потрібно:
- негайно звернутися до органів охорони здоров'я;
- здати тест.
Шлях максимальної обережності
За словами міністра, необхідно, щоб вчені могли ретельно дослідити новий штам.
Найкраще обрати шлях максимальної обережності,
– сказав Сперанца.
Коронавірус в Італії: що відомо
- Загалом в Італії, станом на 16 січня 2021 року, захворіли на COVID-19 2 368 733 осіб.
- З них померли 81 800 людей, одужали – 1 729 216 інфікованих.
- Водночас зараз хворіє 557 717 осіб.
Поділитися новиною