Слідом за Британією Італія вирішила заборонити авіарейси з Бразилії. Це зроблять для того, щоб не допустити ввезення нового штаму коронавірусу.

Відповідний наказ підписав міністр охорони здоров'я Роберто Сперанца. Про це повідомили на сайті Corriere della Sera.

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Що заборонено

Наказ тимчасово забороняє авіарейси з Бразилії. А також – в'їзд в Італію всіх осіб, які бували в Бразилії упродовж останніх 14 днів. Якщо ж такі люди вже в'їхали в Італію, їм потрібно:

негайно звернутися до органів охорони здоров'я;

здати тест.

Шлях максимальної обережності

За словами міністра, необхідно, щоб вчені могли ретельно дослідити новий штам.

Найкраще обрати шлях максимальної обережності,

– сказав Сперанца.

Нагадаємо! Велика Британія через новий штам 15 січня заборонила в'їзд з Південної Америки, Португалії та Кабо-Верде. Також країна оголосила, що з 18 січня мандрівники з усіх інших країн і територій зможуть потрапити на рейс до Британії тільки з негативним тестом на коронавірус та вимогою самоізоляції після прибуття.

Коронавірус в Італії: що відомо

Загалом в Італії, станом на 16 січня 2021 року, захворіли на COVID-19 2 368 733 осіб.

2 368 733 осіб. З них померли 81 800 людей, одужали – 1 729 216 інфікованих.

Водночас зараз хворіє 557 717 осіб.



Новий штам коронавірусу / Інфографіка 24 каналу