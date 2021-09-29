Випадки зареєстрували у серпні та вересні. В Департаменті охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації повідомили, що померлі мали супутні захворювання.

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За даними заступниці директора департаменту Тетяни Бондаренко, вакциновані люди, які померли, мали супутні захворювання – інфаркт та інсульт.

Це – пацієнти віком 64 та 79 років, які пройшли повний курс вакцинації, проте померли після захворювання на COVID-19,

– йдеться у повідомленні.

Також із підтвердженим діагнозом COVID-19 у Вінницькій області зафіксовано:

38 випадків госпіталізації пацієнтів, які отримали 1 дозу вакцини;

25 випадків госпіталізації пацієнтів, які отримали 2 дозу вакцини.

Загалом в області станом на 29 вересня повний курс вакцинації проти коронавірусу отримали 220 189 людей.

Хто найчастіше помирає від коронавірусу в Україні

Джерело: МОЗ

Водночас понад 98% померлих від коронавірусу українців у віці старше 60 років не вакциновані проти хвороби. 97% госпіталізованих через COVID-19 з цієї вікової групи не мають повного курсу вакцинації.

Станом на 28 вересня 2021 року 82% померлих від COVID-19 за весь період пандемії становлять люди віком від 60 років.

Проблема полягає в тому, що літні люди частіше мають супутні захворювання. Найвищий ризик піти з життя через коронавірус мають люди з хронічними захворюваннями (бронхіальна астма, діабет, гіпертонія, онкологічні захворювання тощо), то ж саме вони повинні вакцинуватись якнайшвидше.

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