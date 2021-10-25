Нарада традиційно відбулася під головуванням Володимира Зеленського. В ОП опублікували основні тези обговорення.

До речі У МОЗ назвали регіон, який лідирує за заповненістю COVID-відділень

Невтішна статистика нових випадків і смертності

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що минулого тижня в Україні зафіксували найбільшу кількість нових хворих на COVID-19 за добу цієї осені – 23 785.

Загалом станом на 25 жовтня є 339,5 тисяч активних хворих, які займають 45 674 ліжок у лікарнях. За минулий тиждень шпиталізували найбільшу кількість осіб – 33 551 пацієнта.

При тому є і хороші новини: за тиждень кількість зроблених щеплень перевищила півтора мільйона.

Це рекордний показник. Понад мільйон осіб отримали першу дозу вакцини та майже 500 тисяч були щеплені другою дозою,

– наголосив він.

Смертність менша, ніж у Європі

Глава МОЗ Віктор Ляшко розповів про рівень смертності від коронавірусу. Він зазначив, що показники України є нижчими за середні у Європі. Це якщо враховувати кількість померлих на 100 тисяч населення з початку пандемії.

За його словами, поточні показники кількості померлих на 100 тисяч населення в Україні втричі менші за пікові значення, які вже пройшли великі європейські країни.

Якщо брати рейтинг у країнах з населенням понад 10 мільйонів жителів, Україна перебуває на 11-му місці.

Забезпечення лікарень киснем

Ляшко зазначив, що збільшилося використання кисню в лікарнях. Він розповів, як із цим справляється Кабмін. Втім, у пресслужбі Зеленського не уточнили, які саме заходи вживають.

Віктор Ляшко повідомив, що Національна служба здоров'я України збільшить тариф для лікарень за надання допомоги пацієнтам з коронавірусом. Усе через те, що відповідний пакет послуг включає також забезпечення хворих кисневою підтримкою.

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На нараді також обговорили питання щодо розгортання додаткових ліжко-місць у лікарнях.

Володимир Зеленський доручив активніше комунікувати з населенням щодо реальної об'єктивної ситуації з поширенням коронавірусу.

Тим часом МВС і поліція розповіли, як протидіють підробкам COVID-сертифікатів та ПЛР-тестів. За це, нагадали в ОП, передбачена кримінальна відповідальність.

Актуальна статистика COVID-19

Джерело: МОЗ