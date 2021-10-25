Мало кисню, невтішні цифри і підробки сертифікатів: у Зеленського обговорили ситуацію з COVID-19
Джерело:Офіс Президента
В Офісі Президента провели нараду щодо поширення коронавірусу і його протидії. Урядовці прозвітували про те, як борються з поширенням COVID-19 і які нові виклики отримали.
Нарада традиційно відбулася під головуванням Володимира Зеленського. В ОП опублікували основні тези обговорення.
До речі У МОЗ назвали регіон, який лідирує за заповненістю COVID-відділень
Невтішна статистика нових випадків і смертності
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що минулого тижня в Україні зафіксували найбільшу кількість нових хворих на COVID-19 за добу цієї осені – 23 785.
Загалом станом на 25 жовтня є 339,5 тисяч активних хворих, які займають 45 674 ліжок у лікарнях. За минулий тиждень шпиталізували найбільшу кількість осіб – 33 551 пацієнта.
При тому є і хороші новини: за тиждень кількість зроблених щеплень перевищила півтора мільйона.
Це рекордний показник. Понад мільйон осіб отримали першу дозу вакцини та майже 500 тисяч були щеплені другою дозою,
– наголосив він.
Смертність менша, ніж у Європі
Глава МОЗ Віктор Ляшко розповів про рівень смертності від коронавірусу. Він зазначив, що показники України є нижчими за середні у Європі. Це якщо враховувати кількість померлих на 100 тисяч населення з початку пандемії.
За його словами, поточні показники кількості померлих на 100 тисяч населення в Україні втричі менші за пікові значення, які вже пройшли великі європейські країни.
Якщо брати рейтинг у країнах з населенням понад 10 мільйонів жителів, Україна перебуває на 11-му місці.
Забезпечення лікарень киснем
Ляшко зазначив, що збільшилося використання кисню в лікарнях. Він розповів, як із цим справляється Кабмін. Втім, у пресслужбі Зеленського не уточнили, які саме заходи вживають.
Віктор Ляшко повідомив, що Національна служба здоров'я України збільшить тариф для лікарень за надання допомоги пацієнтам з коронавірусом. Усе через те, що відповідний пакет послуг включає також забезпечення хворих кисневою підтримкою.
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На нараді також обговорили питання щодо розгортання додаткових ліжко-місць у лікарнях.
Володимир Зеленський доручив активніше комунікувати з населенням щодо реальної об'єктивної ситуації з поширенням коронавірусу.
Тим часом МВС і поліція розповіли, як протидіють підробкам COVID-сертифікатів та ПЛР-тестів. За це, нагадали в ОП, передбачена кримінальна відповідальність.
Актуальна статистика COVID-19
Джерело: МОЗ
- Минулої доби в Україні підтвердили 14 634 нових випадків коронавірусу.
- Шпиталізували 3 912 людей з симптомами коронавірусу. Від ускладнень померли 330 пацієнтів.
- У червону зону карантину входять 6 регіонів: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська та Херсонська області.
- З 26 жовтня до червоної зони карантину потраплять Рівненська та Миколаївська області.
- Від початку пандемії COVID-19 в Україні офіційно зареєстрували 2 784 039 випадків.