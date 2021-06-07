Востаннє Мальта фіксувала нуль нових випадків 25 липня 2020 року.

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Сьогодні перший день із нульовим числом випадків з минулого літа. Дуже важливо, щоб ми зберігали дисципліну та відповідальність,

– заявив міністр.

Додамо, що наприкінці травня Кріс Фірн повідомив, що Мальта стала першою країною в Євросоюзі, де сформований колективний імунітет від коронавірусу.

Джерело: Times of Malta

"В країні близько 70% дорослого населення отримали як мінімум одну дозу вакцини від COVID-19. При цьому близько 42% дорослого населення Мальти вже отримали дві дози вакцини від коронавірусу. "Вакцини вводяться кожні п'ять секунд", – сказав Фірн.

Глава МОЗ додав, що тим, хто пройшов повну вакцинацію, з липня не доведеться носити маску на вулиці. Однак її обов'язкове носіння залишиться тільки всередині приміщень.

"Вакцина – це зброя проти вірусу", – додав міністр.

Дані про вакцини проти коронавірусу / Інфографіка 24 канал

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