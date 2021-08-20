В дослідженні брали участь, 665 підлітків які курили тютюн і канабіс у віці від 14 до 29 років, аж до вагітності. Коли в них народилися діти за ними спостерігали в іншому дослідженні.

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Негативний вплив марихуани на підлітків

Науковці з'ясували, що діти, народжені від батьків (у віці 29 років і старше), які вживали канабіс кожен день протягом періоду від 15 до 17 років, значно частіше народжувалися недоношеними або мали низьку масу в порівнянні з дітьми від батьків, які не вживали марихуану.

Уже є докази того, що в підлітків, які часто вживають канабіс, збільшується ризик погіршення психічного здоров'я, але наші результати показують, що можуть бути й інші неочікувані ефекти,

– зазначили науковці.

Дослідження виявило, що 20% усіх передчасних пологів в учасників дослідження відбувалося у батьків, які щодня вживали марихуану у підлітковому віці

Чому це важливо

Науковці зазначили, що вміру лібералізації законодавства щодо марихуани, існує ймовірність того, що в деяких країнах вживання серед підлітків може зрости. Ці висновки дають додаткову мотивацію для того, щоб ці зміни мали менший негативний вплив на молодь.

Раніше науковці з'ясували, що пасивне куріння марихуани може негативно вплинути на дітей. Вони мають більше проблем зі здоров'ям. Протягом року такі діти частіше відвідували приймальні відділення лікарень, страждали від бронхіальної астми та гострого отиту та різних ГРВІ.

