Мова йде про марихуану, а не медичний канабіс, який хочуть легалізувати в Україні. Він не призводить до стану сп'яніння та не змінює свідомість людини.

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Легалізація марихуани збільшує кількість ДТП

Інституту безпеки на дорогах провів аналіз в п'яти штатів, де дозволено рекреаційне вживання марихуани. Виявилося, що це призвело до збільшення ДТП на 5,8% і збільшення показників смертельних випадків на дорогах на 4,1% після легалізації та початку роздрібних продажів. Дослідники не виявили такого збільшення у штатах, які не легалізували канабіс.

Загалом, початковий стрибок рівня травматизму стався після легалізації, але до початку роздрібних продажів. Травми внаслідок дорожньо-транспортних пригод зросли на 6,5% після легалізації, але дещо знизилися (-0,7%) після початку роздрібних продажів. Однак кількість аварій зі смертельними наслідками зросла як після легалізації (+2,3%), так і після дозволу роздрібних продажів (+1,8%).

Чому виникає зв'язок

Чіткіший зв’язок між легалізацією марихуани та травмами в ДТП, а не смертельними наслідками, може бути пов’язаний із тим, як деякі водії компенсують дії марихуани. Часто вони знижують швидкість і дотримуються більшої дистанції, але через погану реакцію їм все одно важко уникнути аварії, а через низьку швидкість вони рідше призводять до смерті.

Для проведення свого дослідження науковці зібрали дані про ДТП та обсяги руху за 2009 – 2019 роки з 11 штатів. У п’яти штатах (Колорадо, Вашингтон, Орегон, Каліфорнія та Невада) було легалізовано рекреаційну марихуану протягом цього періоду дослідження.

Група порівняння з шести штатів (Арізона, Айдахо, Монтана, Нью-Мексико, Юта та Вайомінг) цього не зробила. Автори зробили статистичну поправку на фактори, які, як відомо, сприяють ДТП і смертельним наслідкам, включаючи використання ременів безпеки та рівень безробіття.

До теми – легалізація медичного канабісу: дивитись відео