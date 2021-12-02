У Маріуполі чоловік накинувся на кондукторку з ножем та погрозами: до чого тут COVID-сертифікат

У Маріуполі чоловік накинувся з ножем на кондуктора. Він погрожував "відрізати язик та голову".

Це сталося після того, як перевіряли сертифікати про вакцинацію. Конфлікт відбувся у автобусі.

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Деталі про інцидент

Кондукторка перевіряла COVID-сертифікати у пасажирів. У відповідь, один із них дістав ножа і погрожував "відрізати язики та голови" іншим та нецензурно висловлювався.

Річ у тім, що чоловікові, мовляв, не сподобалось, що кондукторка вимагає від іншого пасажира сертифікат про вакцинацію – без нього у транспорт у "червоній зоні" не пускають.

Потім розпочалася сварка, яка тривала кілька хвилин. За жінку вступилися двоє хлопців, які також їхали в автобусі. Чоловіки спробували вгамувати бунтівника. Втім агресивний пасажир просто у салоні автобуса дістав ножа і почав погрожувати розправою.

Чим закінчилась сутичка

Із 13 листопада проїзд в усіх приміських електричках, автобусах, маршрутках області здійснюється за наявності або сертифікату про вакцинацію, або негативного ПЛР-тесту на COVID-19, або негативного експрес-тесту на COVID-19, що зроблений не більше ніж за 72 години до рейсу. Якщо немає хоча б одного із зазначених документів, поліція може зняти пасажира з рейсу.

На щастя, ніхто не постраждав. Чоловік обійшовся лише погрозами. Він вибіг з транспорту, коли йому пригрозили поліцією.

Що кажуть правоохоронці

Чоловіка, який влаштував скандал, поки не затримали. Заяв до поліції не подавали. Правоохоронці однаково тепер його розшукують.

Поліція поки встановлює особу агресивного пасажира, який влаштував конфлікт. Поки також не відомо, що загрожує чоловікові за подібну витівку. У поліції кажуть, що спершу треба допитати усіх учасників конфлікту.