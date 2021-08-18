У Маріуполі пригрозили закрити заклади з невакцинованими працівниками під час локдауну

Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується – ситуація наближається до нового локдауну. Єдина гарантія роботи закладів під час такого періоду, це вакцинація працівників.

Вакцинація працівників сфери обслуговування – необхідна умова для недопущення нової хвилі COVID-19. Про це під час зустрічі з підприємцями міста розповів заступник міського голови Сергій Орлов.

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Ваша робота безпосередньо пов’язана з прямою комунікацією з людьми, тому усі працівники мають бути вакциновані. Адже на сьогодні це єдина можливість захистити себе та покупців. Ключове – гарантія подальшої роботи ваших закладів,

– заявив він.

Заступник мера міста нагадав, як через карантин страждали ринки, магазини та торгові мережі. Але наступного разу ринки та підприємства сфери обслуговування не зачинятимуть, якщо персонал імунізується. Оскільки, у першу чергу, це питання безпеки відвідувачів.

План вакцинації МОЗ в Україні

Згідно з планом вакцинації, до 1 вересня проти коронавірусу повинні вакцинуватись 25% дорослого населення.

До 1 листопада – 50%.

До кінця року – 75%.

Директор департаменту охорони здоров’я Андрій Ремпель додав, що муніципалітет готовий організувати виїзні бригади лікарів на підприємства чи ринки, аби працівники сфери обслуговування та підприємств змогли безперешкодно вакцинуватися.

Як записатися на вакцинацію проти коронавірусу

Вакцинуватися проти коронавірусу можна у найближчому пункті щеплення чи центрі масової вакцинації.

Адресу та контакти найближчого місця вакцинації можна знайти за посиланням https://vaccination.covid19.gov.ua/ або за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19.