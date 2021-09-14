Яка наявність вакцин

У департаменті охорони здоров'я Маріупольської міськради Андрій Ремпель повідомив, що в Маріуполі першу дозу вакцини отримали 10,5 тисячі людей. З них другу дозу отримали 9,5 тисячі.

Станом на 14 вересня в місті залишилася 1 тисяча доз вакцини, термін придатності якої закінчується 16 вересня.

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Він також підкреслив, що всі, хто отримав одну дозу Moderna, повинні прийти у центри вакцинації для отримання другої дози препарату, бо найближчим часом вакцини не будуть завозити в місто.

Не усі громадяни отримали другу дозу препарату

Ремпель додав, що деякі громадяни вказали неправильний номер телефону під час отримання першої дози Moderna. Медзаклади не можуть зв'язатися з такими пацієнтами, тому їм потрібно зателефонувати самостійно.

Тож, у міськраді закликали всіх, кому необхідно отримати другу дозу цієї вакцини, прийти в медико-санітарні центри, в пункти масової вакцинації – Порт-Сіті і Мультицентр в Лівобережному районі.

До слова, в Україні також залишилося близько 3 мільйонів доз вакцини від компанії AstraZeneca, у яких закінчується термін придатності – він вийде наприкінці жовтня та наприкінці листопада.

Раніше у Міністерстві охорони здоров'я повідомляли, що вакцини, у яких закінчується придатності яких минув, в країні не вакцинуватимуть. Натомість казали, що перерозподілятимуть партії між регіонами, щоб максимально не втратити жодної дози.

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