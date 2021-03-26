У Маріуполі внаслідок коронавірусу померла 2-місячна дитина

Джерело:Сайт міста Маріуполя
У Донецькій області внаслідок коронавірусної інфекції помер двомісячний хлопчик. Він мав патології новонародженого.
У Маріуполі Донецької області помер 2-місячний хлопчик, який мав патології новонародженого і заразився коронавірусом.
До теми За добу в Україні виявили рекордну кількість дітей з коронавірусом
Про смерть немовляти розповів дитячий інфекціоніст міської лікарні №4 Андрій Серветник.
Стан дитини був дуже важким. У реанімації хлопчик пробув добу, лікарі зробили все можливе. У нас є всі сучасні ліки в достатній кількості, у нас професійні лікарі. Але ви бачите, яка у нас пандемія і є випадки COVID-19, обтяжені іншими хворобами. Врятувати хлопчика не вдалося,
– розповів він.
До слова, за минулу добу, 25 березня, коронавірус виявили у 923 дітей. Це рекордний показник від початку пандемії. Лікарі та експерти наголошують на тому, що COVID-19 почав агресивніше себе проявляти серед дітей.