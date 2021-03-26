У Маріуполі внаслідок коронавірусу померла 2-місячна дитина

У Донецькій області внаслідок коронавірусної інфекції помер двомісячний хлопчик. Він мав патології новонародженого.

У Маріуполі Донецької області помер 2-місячний хлопчик, який мав патології новонародженого і заразився коронавірусом.

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Про смерть немовляти розповів дитячий інфекціоніст міської лікарні №4 Андрій Серветник.

Стан дитини був дуже важким. У реанімації хлопчик пробув добу, лікарі зробили все можливе. У нас є всі сучасні ліки в достатній кількості, у нас професійні лікарі. Але ви бачите, яка у нас пандемія і є випадки COVID-19, обтяжені іншими хворобами. Врятувати хлопчика не вдалося,

– розповів він.

Смерть дитини в Маріуполі: що відомо

Дитину 13 березня доставили у МТМО здоров'я матері і дитини. У немовляти був недобір ваги і декілька супутніх захворювань. Тести на коронавірус у мами й малюка спершу були негативними.

Коли у лікарні в мами піднялася температура, їй зробили повторний тест на COVID-19. І тоді він вже був позитивним.

22 березня коронавірусну інфекцію виявили й у дитини. Тоді немовля перевезли в реанімацію дитячого інфекційного відділення. У хлопчика була дихальна недостатність і двобічна пневмонія. Врятувати дитину не вдалося.

Спеціальна комісія розпочала розслідування за фактом смерті малюка.

До слова, за минулу добу, 25 березня, коронавірус виявили у 923 дітей. Це рекордний показник від початку пандемії. Лікарі та експерти наголошують на тому, що COVID-19 почав агресивніше себе проявляти серед дітей.