Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі. Він вважає, що такі тести, якщо до них вдаватись часто, є просто маркетинговими пастками.
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"Коли ми говоримо про антитіла, то насамперед хотів би одразу застерегти, що не потрібно бігати в лабораторії раз на тиждень чи раз на місяць здавати кров для того, аби досліджувати – є антитіла чи нема", – сказав міністр.
Неважливо перехворіли ви чи вакциновані, все те, що ви бігаєте у лабораторії – це виключно маркетингові пастки і якесь власне заспокоєння,
– наголосив Ляшко.
Вакциновані також хворіють
Він додав, що навіть вакциновані люди можуть захворіти на COVID-19. Однак пацієнти у такому разі будуть захищені від перебігу хвороби середнього або важкого ступенів.
"Ви не потрапите в реанімацію. Чи можете ви захворіти? Можете, але перебіг хвороби буде легшим", – запевнив міністр Ляшко.
Інтерв'ю з Віктором Ляшком на 24 каналі: дивіться відео
Що треба знати про профілактику COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу