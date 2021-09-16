Маркетингові пастки, – Ляшко про постійно тести на антитіла від COVID-19

Багато українців часто бігають у лабораторії, аби зробити тест на антитіла від COVID-19. Однак не варто це робити часто, антитіла все одно не позбавляють людину можливості захворіти.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі. Він вважає, що такі тести, якщо до них вдаватись часто, є просто маркетинговими пастками.

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"Коли ми говоримо про антитіла, то насамперед хотів би одразу застерегти, що не потрібно бігати в лабораторії раз на тиждень чи раз на місяць здавати кров для того, аби досліджувати – є антитіла чи нема", – сказав міністр.

Неважливо перехворіли ви чи вакциновані, все те, що ви бігаєте у лабораторії – це виключно маркетингові пастки і якесь власне заспокоєння,

– наголосив Ляшко.

Вакциновані також хворіють

Він додав, що навіть вакциновані люди можуть захворіти на COVID-19. Однак пацієнти у такому разі будуть захищені від перебігу хвороби середнього або важкого ступенів.

"Ви не потрапите в реанімацію. Чи можете ви захворіти? Можете, але перебіг хвороби буде легшим", – запевнив міністр Ляшко.

Інтерв'ю з Віктором Ляшком на 24 каналі: дивіться відео

У Національній службі здоров'я України також заявляли, що тести на антитіла від коронавірусу не мають сенсу. Річ у тім, що у людини може бути низький рівень антитіл, але при цьому непоганий захист від вірусу завдяки клітинному імунітету.



Що треба знати про профілактику COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу