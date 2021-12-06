Про це повідомив засновник компанії Філіп Нічке. За його словами, минулого року компанія звернулася до старших консультантів щодо законності використання Sarco у Швейцарії для надання допомоги людям, які помирають. Нещодавно цю процедуру завершили.

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Як діє капсула для евтаназії

Виробник капсули планує постачати їх до Швейцарії, бо в цій країні легалізовано евтаназію. У пристрої, що зовні нагадує пластикову труну, міститься газ азот.

Передбачається, що людина, яка вирішила добровільно піти з життя, самостійно запускатиме механізм подачі газу, який викликає ейфорію, а потім — втрату свідомості та смерть внаслідок гіпоксії. Процес легальної асистованої евтаназії, стверджує виробник, триватиме близько 30 секунд. Вперше машину Sarco представили у 2019 році на виставці у Венеції.

Евтаназія у Швейцарії

Нині у Швейцарії легалізовано непряму евтаназію – допомогу при самогубстві, наприклад, введення або надання хворому на його прохання препаратів, що призводять до швидкої смерті. Найчастіше для цього використовується препарат із класу барбітуратів. За 2020 рік у Швейцарії близько 1300 людей вирішили добровільно піти з життя.

Серед інших європейських країн офіційно евтаназію дозволено в Іспанії, Бельгії, Люксембурзі та Нідерландах. У Німеччині дозволено пасивну евтаназію – коли за згодою тяжкохворого пацієнта або його родичів може бути припинена підтримуюча терапія.