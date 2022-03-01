Машину розстріляли, коли везла пораненого племінника до лікарні: окупанти вбили лікарку
Джерело:Фейсбук Віктора Ляшка
Сьогодні, 1 березня, російські терористи забрали життя медика – Марини Калабіної, її машину розстріляли по дорозі в лікарню.
В емоційному дописі міністр охорони здоров'я розповів, що лікарка була анастезіологинею Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії.
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Її машину розстріляли, коли вона везла пораненого племінника до лікарні з села Кухарі на Київщині. Це нелюди, терористи, і це точно не має залишитись безкарним,
– наголосив Ляшко.
Він зазначив, що зранку звертався до російських медиків із закликом засудити дії тирана Путіна, вийти на площі з вимогою зупинити війну і стати на захист колег, українських медиків. Але ввечері його позиція змінилась.
Ввечері – чергова смерть лікаря, і мої слова: ідіть ви окупанти на х*й разом зі своїм кораблем! Ми вам цього не пробачимо!,
– резюмував міністр.
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