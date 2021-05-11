"Людська помилка"
Сталося це 9 травня, розповіла прессекретарка лікарні Даніелла Джанеллі. Після цього медики упродовж доби спостерігали за жінкою та виписали її 10 травня.
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Це ніяк не вплинуло на здоров'я дівчини
Пацієнтка перебуває в "доброму здоров'ї" без будь-яких супутніх захворювань.
Лікарі й надалі контролюватимуть імунну відповідь пацієнтки на "масивну дозу вакцини",
– розповіла Джанеллі.
Вона додала, що пацієнтка мала право отримати вакцину, скільки працює інтерном у психологічному відділенні лікарні.
У медзакладі розпочали внутрішнє розслідування, однак прессекратарка зазначила, що це було це могла бути людська ненавмисна помилка.
Особливості вакцини Pfizer-BioNTech
Джерело: Pfizer
- Comirnaty (BNT162b2) розробили на основі технології mRNA (матрична РНК). Вона продукує білки, які схожі з білками коронавірусу і здатні викликати імунну відповідь.
- Це двовалентна вакцина. Тобто для імунізації необхідно 2 ін'єкції. Між 1 і 2 уколом має минути 3 тижні.
- Ефективність препарату проти легкої форми коронавірусу становить 91,3%. Проти важкої – 100%.