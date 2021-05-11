Масивна доза: дівчині випадково ввели 6 доз вакцини проти коронавірусу

В Італії 23-річній дівчині помилково ввели 6 доз вакцини Pfizer проти COVID-19. Медпрацівниця випадково наповнила шприц цілим флаконом вакцини, в якому 6 доз препарату. Жінка усвідомила свою помилку тільки після того, зробила укол пацієнтці.

"Людська помилка"

Сталося це 9 травня, розповіла прессекретарка лікарні Даніелла Джанеллі. Після цього медики упродовж доби спостерігали за жінкою та виписали її 10 травня.

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Це ніяк не вплинуло на здоров'я дівчини

Пацієнтка перебуває в "доброму здоров'ї" без будь-яких супутніх захворювань.

Лікарі й надалі контролюватимуть імунну відповідь пацієнтки на "масивну дозу вакцини",

– розповіла Джанеллі.

Вона додала, що пацієнтка мала право отримати вакцину, скільки працює інтерном у психологічному відділенні лікарні.

У медзакладі розпочали внутрішнє розслідування, однак прессекратарка зазначила, що це було це могла бути людська ненавмисна помилка.

Особливості вакцини Pfizer-BioNTech

Джерело: Pfizer