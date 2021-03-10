Центри з контролю за захворюваннями США (CDC) опублікували рекомендації для людей, які вакцинувались проти коронавірусу. Щоправда, поради стосуються тих, хто отримав уже дві дози вакцини.

В рекомендації йдеться про те, що все більше досліджень свідчить про те, що "у повністю вакцинованих людей менше ймовірність безсимптомної інфекції і ймовірність передачі SARS-CoV-2 іншим".

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Що рекомендують CDC

Повністю вакциновані люди можуть відвідувати будинки з іншими повністю вакцинованими людьми без масок і фізичного дистанціювання.

Можна також відвідувати нещеплених людей, якщо серед них немає людей, яким небезпечні важкі захворювання.

Крім того, вакцинованим дозволили не здавати тести на COVID-19 і не дотримуватися карантину після контакту із зараженим, якщо у них не виявляються симптоми захворювання.

Ці рекомендації застосовні до немедичних установ. При цьому в заяві наголошують, що вакциновані американці повинні як і раніше носити маски на публіці і зберігати соціальне дистанціювання.

Важливо! У CDC також попередили, що рекомендації актуальні лише через 2 тижні після вакцинації, адже саме за цей час повинен сформуватись імунітет.

Раніше вчені США також встановили, що одноразове щеплення від коронавірусу вакцинами Pfizer /BioNTech і Moderna, які призначені для двох доз препарату – неефективне.

30 мільйонів людей у країні вже є повністю щепленими (10% населення). Майже 60 мільйонів – отримали хоча б 1 дозу.