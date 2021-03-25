Науковий співробітник відділу фізики біологічних систем Інституту фізики НАНУ Семен Єсилевський наголосив, що британський штам коронавірусу набагато заразніший, ніж початковий його варіант. Тож, на думку вченого, маски необхідно носити скрізь.

"Британський" штам коронавірусу передається значно легше. Тож контакти з носіями стали небезпечнішими.

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Перш за все, на напруженій вулиці неможливо тримати дистанцію в 1,5 метра. За кілька хвилин на вас встигнуть дихнути від десятка людей з достатньо близької відстані. Так, контакти короткочасні, на кілька секунд, але їх багато. З такою фоновою захворюваністю, як у нас зараз, ймовірність бути "обдиханим" носієм дуже висока,

– заявив Семен Єсилевський.

Також він зауважив, що коли маски всередині приміщення обов'язкові, а зовні ні, то поруч з такими місцями утворюються "буферні зони". До прикладу, біля дверей, де люди зупиняються, аби зняти або одягнути маску. А будь-яка зупинка потоку – це скупчення людей.

Люди без масок стають у черзі біля лотків вуличних торговців, а також в коридорах до магазинів, де панічно шукають маску, аби натягнути на ніс. І весь цей час вони дихають одне на одного.

Те саме стосується і лобі в метро, коридорів, ліфтів: все це найближчі кімнати, де люди, які бігли з вулиці без масок, намагаються її там одягнути. І неминуче дихають один на одного. Якщо людина прийшла з вулиці вже в масці, то всі ці місця стають безпечнішими.

Також він зауважив, що значно простіше розвинути звичку "перед виходом з квартири одягну маску, після приходу з квартири – зняв", ніж пам'ятати, що треба одягати перед будь-яким натовпом всередині або зовні приміщення.

Природно, що ходити в масці в безлюдному парку або бігати в ній на одинці на стадіоні – це ідіотизм. Але ось ключове слово – наодинці. Київські парки на вихідних не відрізняються з точки зору щільності потоку людей від напруженої вулиці. Наприклад, на Оболонській набережній в неділю мені особисто комфортніше ходити в масці, ніж без неї,

– розповів Єсилевський.

Хоч вчений заявив, що це не буде належним чином ні виконуватись, ні контролюватись. Він підкреслив, що "все це виключно академічне обґрунтування".