Вакцинуватимуть тих людей, які записалися на вакцинацію через додаток "Дія" або контакт-центр МОЗ. І хоч, як і раніше, пріоритет надаватимуть літнім людям, вакцинуватися зможе людина будь-якої вікової групи.
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Людей запрошуватимуть на вакцинацію, попередньо зателефонувавши. Але зауважимо, що у Львові вакцинуватися можна й людям, яких немає у списку. Для цього є лише 1 умова – приїхати не раніше 15:00 і не пізніше 19:00.
У Центрі громадського здоров'я розповіли, де діятимуть такі пункти щеплення 5 – 6 червня.
У яких містах відкриті пункти щеплення масової вакцинації:
- Київ, на базі Міжнародного виставкового центру,
- Львів, на базі стадіону “Арена Львів”,
- Одеса, на базі ТЦ “Мегадом”, Fontan Sky Center, ЗОШ “Кримська”,
- Тернопіль, на базі Центру дозвілля та молодіжних ініціатив імені Довженка,
- Полтава, на базі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
- Кременчук Полтавської області, на базі Кременчуцького ліцею № 11 "Гарант",
- Лубни Полтавської області, на базі кінотеатру "Київська Русь",
- Миргород Полтавської області, на базі будинку культури Миргородської міської ради,
- Горішні Плавні Полтавської області, на базі відокремленого адміністративного підрозділу "Гірничо-збагачувальний комбінат",
- Рівне, на базі обласного клінічного лікувально-діагностичного центру ім. В. Поліщука.
Що потрібно взяти з собою на вакцинацію?
Із собою потрібно взяти паспорт, ідентифікаційний код або копію декларації з сімейним лікарем.
Яким препаратом щеплюють?
У таких пунктах щеплення використовують вакцину CoronaVac від компанії Sinovac. Днями вона отримала схвалення Всесвітньої організації охорони здоров'я, що підтвердило безпечність та ефективність препарату.