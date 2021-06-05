Масова COVID-вакцинація в містах України: де проходитиме на цих вихідних

У вихідні дні в деяких містах України діють центри масової вакцинації. Щеплення може отримати людина будь-якого віку.

Вакцинуватимуть тих людей, які записалися на вакцинацію через додаток "Дія" або контакт-центр МОЗ. І хоч, як і раніше, пріоритет надаватимуть літнім людям, вакцинуватися зможе людина будь-якої вікової групи.

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Людей запрошуватимуть на вакцинацію, попередньо зателефонувавши. Але зауважимо, що у Львові вакцинуватися можна й людям, яких немає у списку. Для цього є лише 1 умова – приїхати не раніше 15:00 і не пізніше 19:00.

У Центрі громадського здоров'я розповіли, де діятимуть такі пункти щеплення 5 – 6 червня.

У яких містах відкриті пункти щеплення масової вакцинації:

Київ, на базі Міжнародного виставкового центру,

Львів, на базі стадіону “Арена Львів”,

Одеса, на базі ТЦ “Мегадом”, Fontan Sky Center, ЗОШ “Кримська”,

Тернопіль, на базі Центру дозвілля та молодіжних ініціатив імені Довженка,

Полтава, на базі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,

Кременчук Полтавської області, на базі Кременчуцького ліцею № 11 "Гарант",

Лубни Полтавської області, на базі кінотеатру "Київська Русь",

Миргород Полтавської області, на базі будинку культури Миргородської міської ради,

Горішні Плавні Полтавської області, на базі відокремленого адміністративного підрозділу "Гірничо-збагачувальний комбінат",

Рівне, на базі обласного клінічного лікувально-діагностичного центру ім. В. Поліщука.

Що потрібно взяти з собою на вакцинацію?

Із собою потрібно взяти паспорт, ідентифікаційний код або копію декларації з сімейним лікарем.

Яким препаратом щеплюють?

У таких пунктах щеплення використовують вакцину CoronaVac від компанії Sinovac. Днями вона отримала схвалення Всесвітньої організації охорони здоров'я, що підтвердило безпечність та ефективність препарату.

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