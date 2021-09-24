Масове отруєння у дитсадку Запорізької області: є госпіталізовані

У дитсадку Вільнянська Запорізької області сталось масове отруєння. До лікарні госпіталізували четверо вихованців.

Ще 5 дошкільнят лікуються вдома. Занедужалим дітям діагностували гостру кишкову інфекцію.

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9 вихованців з трьох груп дитячого садку в місті Вільнянськ звернулися по допомогу до медзакладу зі скаргами на підвищення температури, нудоту та діарею. Повідомлення надходили в період з 19 по 22 вересня.

Усі хворі діти обстежені "швидкими" тестами на ротавіруси. Антиген ротавірусу не виявлений. Загалом зареєстровано 9 випадків захворювання на ГКІ серед дітей дошкільного віку. З них 4 дитини декілька днів перебували на лікуванні в Вільнянській багатопрофільній лікарні,

– йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що всі діти перебувають в задовільному стані.

Гостра кишкова інфекція – що це? Джерело: ЦГЗ Одне з найпоширеніших інфекційних захворювань, яке можуть призвести до серйозних ускладнень, особливо у дітей. Зазвичай ГКІ спричинені бактеріями або вірусами, які потрапляють в організм людини із зараженою їжею чи водою.

Як передаються гострі кишкові інфекції

ГКІ передаються через вживання зараженої їжі та води, під час купання у забруднених водоймах, через брудні руки й предмети побуту. Найчастіше збудники кишкових інфекцій містяться у сирій їжі тваринного походження (м’ясо, яйця, непастеризоване молоко, морепродукти), немитих фруктах і овочах.

Симптоми кишкової інфекції / Інфографіка 24 каналу