Масове отруєння у дитсадку Запорізької області: є госпіталізовані
У дитсадку Вільнянська Запорізької області сталось масове отруєння. До лікарні госпіталізували четверо вихованців.
Ще 5 дошкільнят лікуються вдома. Занедужалим дітям діагностували гостру кишкову інфекцію.
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9 вихованців з трьох груп дитячого садку в місті Вільнянськ звернулися по допомогу до медзакладу зі скаргами на підвищення температури, нудоту та діарею. Повідомлення надходили в період з 19 по 22 вересня.
Усі хворі діти обстежені "швидкими" тестами на ротавіруси. Антиген ротавірусу не виявлений. Загалом зареєстровано 9 випадків захворювання на ГКІ серед дітей дошкільного віку. З них 4 дитини декілька днів перебували на лікуванні в Вільнянській багатопрофільній лікарні,
– йдеться в повідомленні.
При цьому зазначається, що всі діти перебувають в задовільному стані.
Гостра кишкова інфекція – що це?
Джерело: ЦГЗ
Як передаються гострі кишкові інфекції
ГКІ передаються через вживання зараженої їжі та води, під час купання у забруднених водоймах, через брудні руки й предмети побуту. Найчастіше збудники кишкових інфекцій містяться у сирій їжі тваринного походження (м’ясо, яйця, непастеризоване молоко, морепродукти), немитих фруктах і овочах.
Симптоми кишкової інфекції / Інфографіка 24 каналу