Наразі проводять дослідження аналізів не лише дітей, а й працівників садочка. Про це повідомила журналістам керівниця міського відділу освіти Наталія Вороненко.

До теми На Одещині отруїлися вихованці дитсадка: поліція почала перевірку

Проводять додаткові дослідження

Спершу було відомо лише про 6 малюків, які отруїлися. Проте на вихідних госпіталізували ще 2 вихованців дитсадочку. Всім потерпілим 4 або 5 років.

Наразі лікарі розповіли про підозру на золотистий стафілокок, оскільки на це вказують усі симптоми. Проте результати аналізів не показали наявність відповідних бактерій у малюків.

Наразі проводяться додаткові аналізи проб. Окрім дітей, перевіряють і помічника вихователя, помічника кухаря та комірника. Їх наразі відсторонили від роботи.

Що було відомо раніше

Малюкам одразу поставили діагноз "гостра кишкова інфекція". Після надання першої медичної допомоги перших потерпілих відправили додому.

Правоохоронці згодом відкрили кримінальне провадження. Цей випадок розслідують як порушення санітарних правил. Якщо винних знайдуть, то їм може загрожувати різне покарання: