У Держпродспоживслужбі зауважили, що віруси чи бактерії можуть потрапити в харчові продукти на будь-якій стадії шляху від виробництва до столу. Тож кожен учасник процесу, від виробника до споживача, відіграє роль у запобіганні зараження їжі.

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Що трапилось:

16 січня 2022 року до Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України надійшло екстрене повідомлення від двох людей про підвищення температури тіла та блювоту.

Бригада екстреної медичної допомоги доставила хворих до лікарні. Там їм встановили діагноз "гастроентероколіт".

Згодом надійшло повідомлення про звернення ще 14 людей з ознаками харчового отруєння.

17 січня повідомили, що за допомогою звернулися 2 дитини у віці 10 та 14 років.

Дорослі пацієнти відмовились від госпіталізації, а своє занедужання пов'язують з вживанням їжі в ресторані "Гетьман", який розташований в селі Мигове Вижницького району. Про стан дітей наразі невідомо.

Розслідування триває

На місце події одразу виїхали фахівці. Фактори передачі, обставини та джерело збудника захворювання встановлюють шляхом епідрозслідування випадків гострих кишкових інфекцій. Про подальші висновки та результати досліджень обіцяють повідомити згодом.