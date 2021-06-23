Загалом з гострою кишковою інфекцією опинилось 11 людей. Серед них було 6 підлітків. 

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Святкували випускний

Зі слів потерпілих, перші ознаки захворювання з'явилися вночі після святкування. Серед них спостерігались такі:

  • нудота;
  • блювота;
  • температура.

Вони скаржились на:

  • загальну слабкість;
  • підвищення температури тіла до 38 – 39 градусів;
  • пронос;
  • нудоту;
  • блювоту;
  • болі в животі.

Постраждалі звернулися по медичну допомогу. Їх госпіталізували до інфекційного відділення місцевої лікарні упродовж наступних 3 днів. Зараз їхній стан описують як задовільний та середнього ступеня важкості.

За повідомленням від Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб у регіоні зареєстрували груповий осередок гострої кишкової інфекції. Вони святкували випускний вечір,
– мовиться у повідомленні.

Розслідування інциденту

Медики розпочали епідеміологічне розслідування. Загалом обстежили 24 людини – 11 занедужалих, ще 4 працівників закладу та 9 контактних осіб.

"Проведено 33 бактеріологічні обстеження на патогенну флору об'єктів довкілля у вогнищі, зокрема харчових продуктів, змивів, питної води", – повідомили у МОЗ.

Наразі невідоме джерело збудника інфекції. Основну причину спалаху ще встановлюють. Також триває епідеміологічне розслідування там, де виник спалах та за місцем проживання потерпілих.

Продукти, якими можна отруїтись
Продукти, якими можна отруїтись / Інфографіка 24 каналу