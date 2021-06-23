Загалом з гострою кишковою інфекцією опинилось 11 людей. Серед них було 6 підлітків.
До теми На Івано-Франківщині в готельному комплексі масово отруїлись люди
Святкували випускний
Зі слів потерпілих, перші ознаки захворювання з'явилися вночі після святкування. Серед них спостерігались такі:
- нудота;
- блювота;
- температура.
Вони скаржились на:
- загальну слабкість;
- підвищення температури тіла до 38 – 39 градусів;
- пронос;
- нудоту;
- блювоту;
- болі в животі.
Постраждалі звернулися по медичну допомогу. Їх госпіталізували до інфекційного відділення місцевої лікарні упродовж наступних 3 днів. Зараз їхній стан описують як задовільний та середнього ступеня важкості.
За повідомленням від Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб у регіоні зареєстрували груповий осередок гострої кишкової інфекції. Вони святкували випускний вечір,
– мовиться у повідомленні.
Розслідування інциденту
Медики розпочали епідеміологічне розслідування. Загалом обстежили 24 людини – 11 занедужалих, ще 4 працівників закладу та 9 контактних осіб.
"Проведено 33 бактеріологічні обстеження на патогенну флору об'єктів довкілля у вогнищі, зокрема харчових продуктів, змивів, питної води", – повідомили у МОЗ.
Наразі невідоме джерело збудника інфекції. Основну причину спалаху ще встановлюють. Також триває епідеміологічне розслідування там, де виник спалах та за місцем проживання потерпілих.