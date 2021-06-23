Люди масово отруїлися на святкуванні випускного на Прикарпатті, – МОЗ

23 червня 2021 , 16:38
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Джерело:

Центр громадського здоров'я МОЗ України

В Івано-Франківській області понад десяток людей одночасно доставили в лікарню з отруєнням. Відомо, що вони святкували випускний в готельно-відпочинковому комплексі.

Загалом з гострою кишковою інфекцією опинилось 11 людей. Серед них було 6 підлітків. 

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Святкували випускний

Зі слів потерпілих, перші ознаки захворювання з'явилися вночі після святкування. Серед них спостерігались такі:

  • нудота;
  • блювота;
  • температура.

Вони скаржились на:

  • загальну слабкість;
  • підвищення температури тіла до 38 – 39 градусів;
  • пронос;
  • нудоту;
  • блювоту;
  • болі в животі.

Постраждалі звернулися по медичну допомогу. Їх госпіталізували до інфекційного відділення місцевої лікарні упродовж наступних 3 днів. Зараз їхній стан описують як задовільний та середнього ступеня важкості.

За повідомленням від Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб у регіоні зареєстрували груповий осередок гострої кишкової інфекції. Вони святкували випускний вечір,
– мовиться у повідомленні.

Розслідування інциденту

Медики розпочали епідеміологічне розслідування. Загалом обстежили 24 людини – 11 занедужалих, ще 4 працівників закладу та 9 контактних осіб.

"Проведено 33 бактеріологічні обстеження на патогенну флору об'єктів довкілля у вогнищі, зокрема харчових продуктів, змивів, питної води", – повідомили у МОЗ.

Наразі невідоме джерело збудника інфекції. Основну причину спалаху ще встановлюють. Також триває епідеміологічне розслідування там, де виник спалах та за місцем проживання потерпілих.


Продукти, якими можна отруїтись / Інфографіка 24 каналу

Автор: Аліна Оліховська