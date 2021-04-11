Віктор Ляшко заявив, що перед Міністерством охорони здоров'я стоїть завдання до кінця 2021 року провести близько 47 мільйонів вакцинацій проти COVID-19.

Головний санітарний лікар зазначив, що щепити повинні людей віком старше 18 років. Про це він повідомив в інтерв'ю Яніні Соколовій.

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Мені, як санітарному лікарю, потрібно організувати близько 47 мільйонів уколів упродовж 2021 року людям старше 18 років. Це можливо організувати тільки тоді, коли ми відкриємо масове щеплення,

– сказав заступник глави МОЗ.

Віктор Ляшко пояснив, що на початку квітня, згідно з рішенням РНБО, поставили завдання вакцинувати більшість, тобто майже 70% дорослого населення України.

Водночас він закликав усіх українських громадян, коли прийде черга, щепитися без сумнівів будь-яким препаратом, доступним на той момент.

Темпи вакцинації в Україні: коротко

За минулу добу в Україні проти коронавірусу вакцинували 4 048 людей.

Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 377 050 громадян.

Станом на 10 квітня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 438 328 людей.

Як записатися на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу