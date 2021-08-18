Спалах коронавірусу в дитячому таборі під Одесою: є хворі групи ризику

У дитячому таборі "Молода гвардія" на Одещині зафіксували масовий спалах захворювання на коронавірус. 18 серпня повідомили, що кількість хворих дітей продовжує зростати. Частина з них мають хронічні захворювання.

Наразі вже хворіють 50 дітей і 3 вихователів. У 33 осіб, ймовірно, виявили новий штам коронавірусу "Дельта". Проте цю інформацію зможуть підтвердити лише після додаткових аналізів.

До теми У дитячому таборі на Одещині масовий спалах коронавірусу

Можуть бути серйозні наслідки

Лікар-інфекціоніст Сергій Костенко розповів, що серед хворих є 4 дітей із групи ризику. Вони мають астму або ожиріння, тому хвороба може мати серйозні наслідки.

Через це їх вже госпіталізували в одеську лікарню №3. Невдовзі туди мають відвезти ще 2 осіб.

Все почалося з кількох дітей

У таборі діти живуть у 3 корпусах: "Сонячний", "Прибережний" і "Зірковий". Спалах зафіксували у "Зірковому", де на цей момент проживали 494 дитини та 60 вихователів.

Діти заїхали туди 7 серпня, а перші випадки захворювання почали фіксувати вже 12 серпня. У цей день до лікаря звернулися 3 дітей, які скаржилися на температуру. Згодом тестуванням виявили ще 3 інфікованих без симптомів захворювання.

Спалах намагалися зупинити

Усіх інфікованих одразу після виявлення ізолювали. А в корпусі почали проводити дезінфекцію. Проте це не допомогло.

15 серпня виявили ще 24 випадки інфікування, з яких у 7 були легкі симптоми. 16 серпня додалося ще 14 інфікованих, а 17 серпня – 3 дітей і один вихователь.

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Додому відправлять лише частину дітей

Всі 494 вихованці загону "Зоряний" є контактними особами. Через це вони проведуть на ізоляції в таборі ще 14 днів. А ось діти з інших загонів не контактували з хворими.

Тому їм зроблять швидкий тест на COVID-19 і відправлять додому протягом 3 днів.

Загалом у таборі відпочивали 1 058 дітей із 18 областей. Серед них було найбільше жителів Івано-Франківської, Рівненської, Чернівецької, Миколаївської, Дніпропетровської, Черкаської та Одеської областей.