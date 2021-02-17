В Україні готуються до масової вакцинації від COVID-19. Однак все може відбутись не так, як очікують. Причина у тім, що медики досі не впевнені, чи є в Україні мутований коронавірус.

Вчені з Едінбурзького університету виявили новий штам коронавірусу. В Об'єднаному Королівстві вже захворіли на нього 32 людини. Мутовану версію зафіксували у 10 країнах.

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Віруси мутують, аби вижити

За словами вчених, за допомогою мутації вірус намагається адаптуватися до ліків, які використовують медики для його ліквідації. також вірус хоче адаптуватися і до вакцин, спрямованих на гальмування його поширення.

Вченим відомі вже 3 мутації COVID-19:

британська;

південно-африканська;

бразильська.

Британська – заразніша за інші. У неї видозмінений спайковий білок, який дозволяє закріпитися в клітині і проникнути всередину.

Південно-африканський і бразильський варіанти також мають високу патогенність, тобто легше спричиняють хворобу. Втім від британського штаму їх різнить ще кілька загрозливих особливостей.

Боротьба вакцинами

Мутація N501, яка масово поширена у Південно-африканській республіці, змусила владу відмовитися від вже замовленої вакцини AstraZeneca.

Ще наприкінці січня уряд ПАР закупив понад 1 мільйон доз препарату. Його завезли у республіку на початку лютого, а вже за кілька днів з'ясували, що даремно.

Звіт вчених показав, що ефективність вакцини проти легкої форми вірусу доволі низька. Ми не впевнені, що ця вакцина дозволяє попередити тяжкі випадки захворювання при зараженні штамом N501,

– зауважив співголова комітету ПАР з боротьби з COVID-19 салім Абдул Карім.

Що ставить під загрозу імунізацію в Україні

В Україні ще не почали імунізацію, але очікують на поставку вже найближчим часом. Чекають на кілька видів вакцин за програмою COVAX від ВООЗ. Серед них і розробку AstraZeneca. Британсько-шведська компанія вже подала документи на реєстрацію свого препарату в Україні.

Втім українські органи охорони здоров'я не ведуть статистику захворювання новими штамами. Відтак ми не знаємо, чи циркулюють мутації в Україні. Та не лише це ставить під загрозу всю кампанію вакцинації від коронавірусу.

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"Україна не може самостійно визначити на ефективність, на безпеку ту чи іншу вакцину. Все через те, що ми не маємо потужностей лабораторних, ми не маємо високотехнологічного обладнання, ми не маємо мотивованого, підготовленого персоналу", – сказав глава ГО Інфекційний контроль в Україні Андрій Александрін.

За його словами, в Україні також не підготовлений медперсонал для початку масової вакцинації. Формування мобільних бригад для імунізації населення почали лише у 2021 році. Відсутність кваліфікованого персоналу значно уповільнює темпи вакцинації, а це грає проти суспільства.

Якщо наша держава не вживатиме умови, щоб хоча б 50% населення було вакциновано до осені, то ми будемо мати якраз другий великий спалах розвитку пандемії COVID-19 в Україні,

– додав Александрін.

Статистика приватних лабораторій свідчить, що приблизно половина українців вже має антитіла до COVID-19. Однак не варто забувати, що через пів року людина може захворіти повторно. Тож масова вакцинація – безпечніший і надійніший спосіб захиститися.

Втім і її ефективність можна звести нанівець, якщо не відстежувати різновиди коронавірусу, адже потужніші мутації швидко ширяться світом.



Чи готові українці вакцинуватися / Джерело: "Рейтинг" / Інфографіка 24 каналу