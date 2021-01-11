Американська біотехнологічна компанія United Therapeutics готова почати масову трансплантацію органів людям від генетично модифікованих свиней вже у 2021 – 2022 році.

Компанія розраховує отримати "необмежену кількість органів" для трансплантації. Про це повідомляє Futurism.

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Минулого року United Therapeutics довели ГМО-свиней до відповідного рівня – тварини мають 10 геномних модифікацій. Так, у свиней з United Therapeutics 4 відключених власних генів і 6 доданих генів від людини. Це дало змогу наблизити тваринні органи до людських донорських.

Ми вже на порозі. Ми сподіваємося почати працювати з людьми в найближчий рік чи 2. У нас також вже є свиня, органи якої ми передамо людям у 2021 або 2022 році. Наша кінцева мета – отримати необмежену кількість органів,

– розповів головний науковий співробітник Revivicor (дочірньої компанії United Therapeutics) Девід Аярес.

Загалом United Therapeutics і Revivicor спершу планують трансплантувати від свині до людини нирки, а потім перейти до пересадки серця.

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