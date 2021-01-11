Масову трансплантацію органів від ГМО-свиней до людей хочуть розпочати у наступному році
Американська біотехнологічна компанія United Therapeutics готова почати масову трансплантацію органів людям від генетично модифікованих свиней вже у 2021 – 2022 році.
Компанія розраховує отримати "необмежену кількість органів" для трансплантації. Про це повідомляє Futurism.
До теми У США дозволили їсти ГМО-свиней та використовувати для медицини
Минулого року United Therapeutics довели ГМО-свиней до відповідного рівня – тварини мають 10 геномних модифікацій. Так, у свиней з United Therapeutics 4 відключених власних генів і 6 доданих генів від людини. Це дало змогу наблизити тваринні органи до людських донорських.
Ми вже на порозі. Ми сподіваємося почати працювати з людьми в найближчий рік чи 2. У нас також вже є свиня, органи якої ми передамо людям у 2021 або 2022 році. Наша кінцева мета – отримати необмежену кількість органів,
– розповів головний науковий співробітник Revivicor (дочірньої компанії United Therapeutics) Девід Аярес.
Загалом United Therapeutics і Revivicor спершу планують трансплантувати від свині до людини нирки, а потім перейти до пересадки серця.
Трансплантація органів від тварин до людей: що відомо
- У грудні 2020 року Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозволило Revivicor вирощувати генномодифікованих свиней для проведення лабораторних тестів, трансплантації органів, створення ліків і виробництва м'яса, безпечного для людей з алергією.
- Revivicor – не єдина компанія, яка планує трансплантувати органи свиней людям. Бостонська компанія eGenesis і її китайський партнер Qihan Biotech вже виростили тисячі відредагованих свиней з множинними геномними змінами з цією ж метою. Але про чіткі терміни втілення своїх технологій у клінічну практику вони не повідомляли.
Поділитися новиною