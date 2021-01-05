Масштабне дослідження виявило користь бурого жиру: що це таке
У людей, які мають ділянки бурої жирової тканини, менший ризик розвитку багатьох гострих і хронічних захворювань.
Масштабне дослідження за участю понад 50 тисяч людей провели медики з Рокфеллерівського університету. Робота опублікована у журналі Nature Medicine.
Цікаво Чому деякі люди багато їдять, але не повніють
Що таке бурий жир
У людини, та й загалом будь-яких інших ссавців, є білий та бурий жир. Білий запасає зайві калорії, накопичуючи його по одній великій жирової краплі. А у клітинах бурого жиру цих крапель менше, вони не такі великі і завжди готові швидко переробитися в енергію. Бурий жир є тимчасовим запасом і активно споживається для підтримки нормальної температури тіла. Відтак, нині науковці намагаються знайти засоби перетворення білого жиру в бурий.
Але проблема в тім, що у достатній кількості бурий жир є лише у немовлят. І з віком він майже зникає. У дорослих людей бурого жиру на с тільки мало, що помітити присутність цієї тканини можна лише за допомогою томографії (ПЕТ). І зазвичай він присутній лише навколо шиї та на плечах.
Безліч таких сканів вчені знайшли в Меморіальному онкологічному центрі імені Слоуна – Кеттеринга (MSKCC), який розташований в Нью-Йорку. Спільно з медиками дослідники вивчили ПЕТ-скани 52 тисяч пацієнтів онкологічного центру.
Відкладення бурого жиру в районі шиї й грудного відділу хребта у люди ліворуч / Фото MSKCC
Результати дослідження
- Буру жирову тканину виявили приблизно у 10% учасників дослідження.
- Ознайомившись з медичними картками цих пацієнтів вчені виявили, що у людей з бурим жиром рідше діагностують безліч гострих і хронічних станів.
- Серед групи людей, як зберегли бурий жир, хворих на діабет було всього 5%. Підвищений рівень холестерину спостерігався у 19%.
- Натомість серед людей, які не мають бурого жиру, 10% хворіли на діабет і 22% мали підвищений рівень холестерину.
Поділитися новиною