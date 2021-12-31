Мати каже, що винен лікар: у запорізькій лікарні померла 2-річна дитина

У Запорізькій обласній дитячій лікарні померла дитина. Мати звинувачує у всьому лікаря.

Сталася трагедія у четвер, 30 грудня, біля 21:00. Відомо, що дитині було усього 2 роки.

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Що трапилось

За інформацією обласного управління Нацполіції, дитина перебувала на лікуванні з 24 грудня. У неї було серцево-судинне захворювання.

Відомо, що жінка зателефонувала з приймального відділення лікарні і повідомила, що дворічна дитина померла з вини лікаря. За її словами, він не надав відповідну допомогу.

Відкрили кримінальне провадження

За фактом про невиконання чи неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого, відкрили кримінальне провадження.

Очікують на проведення судово-медичної експертизи. Більше деталей наразі невідомо.

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До слова, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко нещодавно повідомив, що саме у період різдвяно-новорічних свят до лікарень надходить безліч дітей. Зокрема, із опіками.