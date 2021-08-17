Мав окрему розмову, – Ляшко попередив Прикарпаття про наслідки через низькі темпи вакцинації

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко провів селекторну нараду із регіонами щодо темпів вакцинації проти COVID-19. "На горіхи" перепало керівництву Івано-Франківської області і головам місцевих громад.

Річ у тім, що Івано-Франківська область стала найгіршою зі всіх регіонів України за охопленням вакцинацією. За словами глави МОЗ, такі темпи щеплень неодмінно дадуть про себе знати восени.

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Міністр також відзначив, що зрушень до поліпшення поки не відзначають. Тож повинен був провести розмову щодо цього.

Віктор Ляшко – глава МОЗ "Також, мав окрему розмову із керівництвом Івано-Франківської області та головами громад області. На жаль, область по охопленню вакцинацією найгірша з-поміж усіх 25 регіонів. І зрушень до покращення поки не відмічаємо. Повірте, такі темпи вакцинації неодмінно дадуть про себе знати на кількості випадків хвороби восени".

Він додав, що вже зараз в області найвищий коефіцієнт позитивних випадків серед усіх протестованих. Тому попросив голів громад вмикатися у роботу, змінювати підходи до організації роботи і захищати своїх людей.

Результати розмови оцінимо на зустрічі через 2 тижні,

– наголосив він.

Крім цього Ляшко звернувся із проханням до сімейних лікарів та пунктів щеплень, як до найближчих до пацієнта. Він закликав їх займати активну позицію та розповідати людям про важливість вакцинації від коронавірусу. Пояснив це тим, що "в разі спалаху доведеться в рази складніше працювати".

з них отримали одну дозу – 4 793 098 людей,

повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 791 305 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 793 100 людей:

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Текст публікації Віктора Ляшка:

Провів селекторну нараду із регіонами щодо темпів вакцинації. По-перше, дякую, що всі запрошені долучилися, адже розмова була важлива. Вакцинальна кампанія нарощує темпи і найближчим часом маємо вийти на потужності, які близькі до максимальних. Кожного тижня ми вакцинуємо більше, ніж за попередній. Наразі 14% дорослого населення отримали принаймні одну дозу вакцини. Такі темпи – це результат нашої спільної роботи, але маємо до чого ще рости.

Наголошую, що вакцинація це єдина можливість захисту напередодні можливої нової хвилі восени та початком навчального року. Сьогодні проблем з нестачі вакцин немає. Починаючи з липня вакцини надходять в Україну щотижня. Прихильність українців до вакцинації поступово росте, принаймні половина українців готові вакцинуватися вже зараз. Нам залишається лише дати їм цю можливість.

Звернувся із проханням до сімейних лікарів та пунктів щеплень, як до найближчих до пацієнта. Займайте активну позицію, розповідайте людям про важливість вакцинації від коронавірусної хвороби, адже в разі спалаху доведеться в рази складніше працювати.

Також, мав окрему розмову із керівництвом Івано-Франківської області та головами громад області. Можливо не популярну, але потрібну. На жаль, область по охопленню вакцинацією найгірша з-поміж усіх 25 регіонів. І зрушень до покращення поки не відмічаємо. Повірте, такі темпи вакцинації неодмінно дадуть про себе знати на кількості випадків хвороби восени. Вже зараз в області найвищий коефіцієнт позитивних випадків серед усіх протестованих. Тому попросив голів громад включатися у роботу, змінювати підходи до організації роботи і захищати своїх людей. Результати розмови оцінимо на зустрічі через 2 тижні.