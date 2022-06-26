Мавпяча віспа не є міжнародною надзвичайною ситуацією, – ВООЗ

Мавпяча віспа – ще не є надзвичайною ситуацією у світі в галузі охорони здоров'я, що має міжнародне значення. Хоча спалах викликає серйозне занепокоєння.

Про це йдеться у звіті наради Комітету з надзвичайних ситуацій Міжнародних медико-санітарних правил. В ньому зазначили, що багато аспектів нинішнього спалаху в деяких країнах є незвичними.

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Незвичність спалаху

Наприклад, зараження на територіях, де циркуляція вірусу віспи мавп раніше не була зафіксована, і той факт, що переважна більшість випадків виникали серед чоловіків молодого віку, які займаються сексом з чоловіками, які раніше не були імунізовані проти віспи (вакцинація проти віспи також ефективна для захисту від віспи мавп).

Віспа мавп – що це? Рідкісне вірусне зоонозне захворювання (тобто захворювання, що передається людині від тварин), симптоми якого у людини схожі з симптомами, які спостерігалися в минулому у пацієнтів з натуральною віспою, але менш серйозні.

Деякі члени припустили, що, враховуючи низький рівень імунітету населення проти віспи, існує ризик подальшої тривалої передачі інфекції. Комітет також підкреслив, що в країнах Африканського регіону протягом багатьох років активність вірусу віспи мавп погано контролювалася.

За спалахом будуть спостерігати далі

Комітет також зазначив, що реагування на спалах вимагає спільних міжнародних зусиль, і що такі заходи реагування вже розпочалися в низці країн з високим рівнем доходу, де спостерігаються спалахи, хоча не було достатньо часу, щоб оцінити ефективність цих заходів.

Хоча деякі члени висловили різні думки, комітет консенсусом вирішив повідомити Генерального директора ВООЗ, що на цьому етапі слід визначити, що спалах не є надзвичайною ситуацією у світі в галузі охорони здоров'я, що має міжнародне значення.

Проте Комітет одноголосно визнав надзвичайний характер події та що контроль за подальшим поширенням спалаху вимагає інтенсивних зусиль. Комітет порадив, що цю подію слід уважно відстежувати та переглядати через кілька тижнів, як тільки стане доступною додаткова інформація про поточні дані, щоб визначити, чи відбулися значні зміни, які можуть вимагати перегляду їхньої рекомендації.

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