Мавпяча віспа: що це за хвороба, симптоми, лікування та як передається

Вірус мавпячої віспи почав набирати обертів у деяких країнах Європи та Африки. Наразі підтвердили вже понад сотню випадків цієї недуги у всьому світі.

Утім панікувати поки не варто, в Україні ще не зафіксували жодного випадку мавпячої віспи. Однак потрібно знати, що це за недуга, які є ознаки та симптоми хвороби, шляхи передачі та профілактика, щоб вберегтися надалі. Відповіді на ці та інші питання знайдете у матеріалі Здоров'я 24.

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Що відомо про цей вірус

Це рідкісна, однак не нова інфекція, яку поширюють дикі тварини в країнах Африки. Випадки цього захворювання серед людей фіксуються ще з далекого 1950 року.

Відомо, що недугу викликає вірус віспи мавп – він є членом того ж сімейства вірусів, що й коров'яча та натуральна віспи. Останню винищили щепленнями. Однак варто нагадати, що вірус натуральної віспи за весь період існування інфікував найбільшу кількість людей за всю світову історію.

Існує 2 основних штами – західноафриканський і центральноафриканський.

Як вірус проникає в організм людини

Через пошкоджену шкіру, дихальні шляхи або слизові оболонки (очі, ніс, рот, статеві органи).

Від людини до людини передача відбувається за певних умов. Зокрема, через тривалий тісний контакт обличчям до обличчя. Також можна заразитись через непрямий контакт з рідинами організму (наприклад, через забруднений одяг або білизну):

кров'ю,

біологічними рідинами,

ураженою шкірою або слизовою інфікованих людей чи тварин,

Найбільший ризик захворіти мають члени однієї родини, а також медичні працівники, якщо не дотримуватимуться правил контакту з пацієнтом.

Від тварини до людини він може передаватись через укуси або подряпини, приготування м'яса, прямий або не прямий контакт з зараженими рідинами організму.

Мавпяча віспа – симптоми Як повідомили у МОЗ, у період проникнення до організму людини мавпяча віспа супроводжується такими симптомами: гарячка,

сильний головний біль,

збільшення лімфатичних вузлів,

біль у спині, м'язах,

сильна слабкість. Вони можуть тривати до 5 днів, після чого починається період висипання.

Ознаки недуги

У 95%, випадків висипка виникає на обличчі, а потім поширюється на інші частини тіла у вигляді пухирців. Крім того, у разі інфікування під час статевого контакту, первинним місцем появи висипу можуть бути статеві органи.

До повного зникнення кірочок, які виникають внаслідок висипання, може пройти до трьох тижнів. У деяких пацієнтів може спостерігатися збільшення лімфатичних вузлів,

– попереджають у Міністерстві охорони здоров'я.

Скільки триває інкубаційний період

Зазвичай період від часу інфікування до появи симптомів становить від 6 до 16 днів, однак може коливатися в діапазоні від 5 до 21 дня.

Фахівці кажуть, що у середньому це 10 днів. Вже після цього з'являється підвищення температури тіла, симптоми інтоксикації та поява типових висипів.

Зазвичай, хвороба проходить в легкій формі, але залишає свої сліди ураження на тілі. Лише приблизно 5% людей мають тяжкий перебіг. Про це повідомив інфекціоніст Роман Пономаренко.

Профілактика мавпячої віспи

Щоб запобігти поширенню цієї інфекції варто уникати тісного контакту з інфікованими, ретельно мити руки та дотримуватися заходів епідемічного нагляду й оперативно виявляти нові випадки.

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Діагностика цієї недуги

Діагностувати мавпячу віспу можна за допомогою спеціального ПЛР-тестування. Для цього у потенційного хворого досліджують вміст або покриви висипань.

Специфічного лікування немає, а от вакцина є

Лікування віспи мавп не існує, але спалахи захворювання можна контролювати за допомогою профілактики інфекції. Так, вакцинація проти віспи є на 85% ефективною у запобіганні від можливих штамів віспи мавп.

Роман Пономаренко, лікар-інфекціоніст " Але є одна проблемка – це та сама вакцина від натуральної віспи, яку застосовували на території України до 1980-х років XX сторіччя, після чого було оголошено про елімінацію (загибель – 24 канал) вірусу. Тобто, в кого на правій руці є рубчик має захист на все життя".

Він також додав, що світова медична спільнота говорить, що поки немає приводу турбуватися, але потрібно віднестися до цього серйозно.

"Попередній досвід повинен створити всі умови, щоб не допустити помилок на тлі пандемії COVID-19 та війни", – наголосив інфекціоніст.

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