ВООЗ назвала мавпячу віспу глобальною надзвичайною ситуацією: яке це має значення

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оголосила нинішню епідемію мавпячої віспи глобальною надзвичайною ситуацією. Експерти пояснили, яке це матиме значення.

Поширення мавпячої віспи

Станом на 22 липня було зареєстровано 16 593 підтверджених випадки зараження в 68 країнах, які раніше не повідомляли про віспу мавп. Більшість заражень зареєстровано в Європі. Переважна більшість випадків інфікування припадає на чоловіків, які мають статеві контакти з чоловіками.

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Останніми тижнями в Європі спостерігається уповільнення темпів зростання нових випадків віспи мавп. Нещодавно експерти обговорювали, чи віспа мавп є захворюванням, що передається статевим шляхом. Попри те, що мавпяча віспа, безсумнівно, передається під час статевого акту, позначати її як ЗПСШ було б контрпродуктивно, оскільки інфекція може поширюватися через будь-який інтимний контакт, навіть якщо одягати презерватив або без проникаючого сексу.

Чому немає консенсусу

Загалом, аргументи Комітету з надзвичайних ситуацій ВООЗ на користь оголошення глобальної надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров’я включали те, що віспа мавп відповідає вимогам глобальної надзвичайної ситуації згідно з Міжнародними медико-санітарними правилами ВООЗ: "надзвичайна подія, яка становить ризик для здоров’я інших держав через міжнародну передачу, і що потенційно потребує скоординованої міжнародної відповіді".

Аргументи проти оголошення глобальної надзвичайної ситуації включали той факт, що переважна більшість інфекцій наразі спостерігається лише в 12 країнах Європи та Північної Америки, і є дані про стабілізацію чи навіть зниження випадків у цих країнах.

Майже всі випадки припадають на чоловіків, які мають статеві контакти з чоловіками та мають кількох партнерів, що дає можливість зупинити передачу за допомогою заходів, спрямованих на цю групу. Ще одним аргументом є те, що важкість захворювання є низькою.

Хоча комітет з надзвичайних ситуацій не зміг дійти консенсусу, Тедрос прийняв рішення оголосити глобальну надзвичайну ситуацію.

Наслідки оголошення глобальної надзвичайної ситуації

Оголошення глобальної надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров’я, ймовірно, не призведе до значних змін у контрольних заходах у найбільш постраждалих країнах за межами Африки.

Однак це може стимулювати ті країни, які наразі не мали випадків, переконатися, що їхні системи охорони здоров’я зможуть краще впоратися, якщо інфекція пошириться.Це також може стимулювати фінансування досліджень і покращення спроможності в ендемічних країнах боротися з хворобою.