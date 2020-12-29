Майбутня віцепрезидентка США Камала Гарріс 29 грудня вакцинувалася проти коронавірусу. Вона щепилася препаратом від компанії Moderna.

Каміла Гарріс вакцинувалася проти коронавірусу разом зі своїм чоловіком Дугом Емхофф. Вони зробили це у прямому ефірі, який транслював телеканал CBS News.

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Подружжя щепили в Об'єднаному медичному центрі у Вашингтоні. Після ін'єкції Гарріс прокоментувала, що "це було легко та відносно безболісно".

До слова, минулого тижня проти коронавірусу вакцинувався обраний президент США Джо Байден. Його щепили препаратом від фармкомпаній від Pfizer та BioNTech. Цим же препаратом вакцинувався чинний віцепрезидент США Майк Пенс.

"That was easy!"



Watch the moment Vice President-elect Kamala Harris received Moderna's COVID-19 vaccine shot https://t.co/yg45Mqjooe pic.twitter.com/I31J5MdDaH — CBS News (@CBSNews) December 29, 2020

Вакцинація у США: що відомо