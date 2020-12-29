Майбутня віцепрезидентка США вакцинувалася проти COVID-19 у прямому ефірі
Майбутня віцепрезидентка США Камала Гарріс 29 грудня вакцинувалася проти коронавірусу. Вона щепилася препаратом від компанії Moderna.
Каміла Гарріс вакцинувалася проти коронавірусу разом зі своїм чоловіком Дугом Емхофф. Вони зробили це у прямому ефірі, який транслював телеканал CBS News.
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Подружжя щепили в Об'єднаному медичному центрі у Вашингтоні. Після ін'єкції Гарріс прокоментувала, що "це було легко та відносно безболісно".
До слова, минулого тижня проти коронавірусу вакцинувався обраний президент США Джо Байден. Його щепили препаратом від фармкомпаній від Pfizer та BioNTech. Цим же препаратом вакцинувався чинний віцепрезидент США Майк Пенс.
Вакцинація у США: що відомо
- Вакцина від Pfizer та BioNTech 11 грудня отримала дозвіл на екстрене використання від Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA).
- 18 грудня в країні схвалили другий препарат – вакцину від компанії Moderna.
- До квітня 2021 року у США від коронавірусу планують вакцинувати 100 мільйонів громадян.
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