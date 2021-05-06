Цей патч схожий на шматочок пластиру – його кріплять на шкіру, після чого він швидко й абсолютно безболісно вводить ліки. Багато мікроскопічних голок з льоду можуть доставити в організм велику кількістю препарату, після чого розчиняються безслідно.

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Новий вид ін'єкцій розробили вчені з Міського університету Гонконгу. Вони вже встигли перевірити свій винахід на лабораторних мишах, хворих на рак.

Схема ін'єкції патчем на лабораторних мишах / City University of Hong Kong

За допомогою патчу з крижаними мікроголками можна доставити імунні або стовбурові клітини в потрібну частину пацієнта.

Як працює патч з крижаними мікроголками:

Необхідні клітини поміщаються в порожнини крижаних мікроголок;

Під час нанесення латки голки вводяться під шкіру, тануть та доставляють препарат в організм.

Мікроголки з льоду вартують значно дешевше, ніж з полімерів. І при цьому сам лід ще й допомагає зберігати клітини при підготовці до ін'єкції.

Дослідники успішно зробили онкохворим мишам таку ін'єкцію і зуміли запустити в піддослідних виражену імунну відповідь.