Про кисень у лікарнях, запровадження карантину в Україні та новий пік захворюваності на коронавірус COVID-19 – у інтерв'ю Bihus.Info розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Також він пояснив, чому за статистикою все добре, але госпіталізуватись з коронавірусом проблема. Про це читайте на 24 каналі.

Важливо Коли буде новий пік захворюваності на COVID-19: Ляшко озвучив прогноз

Чи справляється система з COVID-19

Якщо брати за 10-бальною шкалою, де 10 – це повний колапс, ми зараз на якому пункті?

Ми десь 5 – 6.

Оптимістично.

Але знову ж таки, хтось ближче до 0, а хтось до 10, це все залежить. Бо не можна говорити – колапс медичної системи. Він має певні вузькі такі "горлишка". Перше – це екстрена медична допомога. З моменту значного зростання кількості випадків хвороби час доїзду швидкої збільшився, і час перевезення хворого на коронавірус збільшився в рази.

В середньому хворого везуть десь 40 – 60 хвилин. Чому так відбувається? Бо його не можуть привезти у першу найближчу лікарню. Його везуть у лікарню, яка перепрофільована, де можуть врятувати життя. Після інфекційного хворого обробляється машина, десь 45 хвилин.

Чи реальною є статистика МОЗ

Ніхто не вбачає зараз проблеми у тому, що довго везуть до лікарні. А у тому, що госпіталізувати подекуди не можна. Як взагалі корелюється офіційна статистика МОЗ, за якою в нас заповненість 52% з неможливістю госпіталізуватися, з необхідністю чекати кілька днів.

Не буду заперечувати, оскільки реально такі факти є. Про них повідомляють Міністерство охорони здоров'я та мене особисто також. Але в цілому по країні немає такої аж глобальної проблеми, не повинно бути.

Є питання заповненості лікарень. Наприклад, є лікарня, яку всі вважають топовою, всі хочуть в неї госпіталізуватися. Там є 100 ліжок і всі вони можуть бути заповнені. І коли людина звертається і хоче саме в цю лікарню, такі випадки є.

Станом на зараз я заходжу в офіційну статистику МОЗ. У місті Києві середня завантаженість лікарень на рівні, здається, 70%. Чому ми бачимо місця з офіційною статистикою, і люди говорять про неможливість госпіталізації в реальності. Це навряд чи поодинокі випадки, якщо ми говоримо про декілька випадків на день в одному місті.

МОЗ не малює цю статистику, ці цифри. Вони приходять в електронному інструменті наверх. У лікарнях безпосередньо заповнюють Med Data – програму, яка заповнюється по ліжках, по забезпеченості киснем та засобами індивідуального захисту.

Ми бачимо кожну конкретну лікарню. Наприклад, є Одеський центр соціально значимих хвороб. 260 ліжок стоїть в нас, 30 хворих. Тобто скільки вільних ліжок? Величезна кількість – понад 80%. Розбираємося з головним лікарем, він каже: так, це потенційно буде 260, зараз 50, всі забезпечені киснем, цих 210 – зараз завершуємо ремонт.

Кажу, а навіщо вони зараз там стоять? На них же не можна зараз госпіталізувати людину. "Не можна – технічна помилка, прибираємо". І от такі технічні помилки виловлюються. Але знову ж таки, чомусь з національного рівня, цього не повинно бути. У міністерства не така функція – виловлювати технічні помилки безпосередньо у закладів охорони здоров'я.

Ви ж розумієте, що у спрощеному вигляді ваша відповідь звучить так: у МОЗ немає реальної статистики.

Питання відкритих даних і питання в тому, що треба вже якусь нести відповідальність за інформацію. Ми оперуємо цифрами, які нам дають з низів, аналізуємо їх і прогнози робимо по них.

Чому у нас виявили таке, що міністр поїхав у Житомир, я в Черкаси, Микитчак (перша заступниця очільника МОЗ) їздила по Київській області? Це знову ж таки, коли скасувався карантин і у нас були прогнози ліжок, ліжок з киснем та кількості хворим. Коли ми говоримо, що у грудні система охорони здоров'я справиться. Тому що нам треба, аби були правдиві цифри. Бо повідомлень, про які ви кажете, що от так було перед нашим виїздом, досить велика кількість.

Ви мені зараз доводите, що міністерство все розраховує правильно, просто неправдиві цифри дають з лікарень…

Ми реально не маніпулюємо цифрами. Ось яка цифра є, таку ми і даємо.

А мені як потенційно хворому абсолютно фіолетово...

Вам як громадянину і повинно бути абсолютно фіолетово. Тому що вам повинні надати медичну допомогу і кисень повинен бути у лікарні, яка стоїть у зоні вашого проживання. Ви голосуєте за мера, за районну раду і фінансування і отримання саме комуналки та матеріально-технічної бази – на органах самоврядування. Ми забезпечуємо покриття медичної допомоги.

Якщо хворого привезли в лікарню, вона відповідає вимогам, держава оплачує 100% його перебування у лікарні з лікарськими засобами. І коли трапляються знову ж таки ці випадки, люди показують рахунки по 15 – 17 тисяч гривень. Чому так відбувається? Тому що знов збоїть, і знов збоїть на рівні найнижчому.

Дивіться повне інтерв'ю з Віктором Ляшком: