Маємо готуватися до наступної, – у ВООЗ чекають ще одну пандемію

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреїсус закликав світ здобути уроки з пандемії коронавірусу і готуватися до нової. Біологи на 100% впевнені, що з'явиться ще один небезпечний вірус.

З точки зору біології, у світі ще беззаперечно з'явиться вірус, поширення якого неможливо буде стримати. Тож людство повинне винести цінні уроки з пандемії COVID-19.

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Тедрос Аданом Гебреїсус “Навіть якщо ми покладемо кінець цієї пандемії, ми повинні винести уроки, які вона нам викладає, і підготуватися до наступної. Безперечним з точки зору біології є те, що в якийсь момент з'явиться ще один вірус, який ми просто не зможемо стримати”.

Він наголосив, що загрози високого рівня вимагають політичної участі на високому рівні. Тож гендиректор ВООЗ закликав країни підтримати юридичне укладання міжнародної угоди з підготовки до пандемій і реагування на них.

Темпи вакцинації у світі досі низькі

Нині проти коронавірусу повністю вакциновано 36% жителів планети. Натомість в Африці цей показник становить лише 6%.

Тому Тедрос Аданом Гебреїсус наголосив, що кожна країна має використовувати всі інструменти у боротьбі з пандемією, зокрема:

розроблені заходи в охороні здоров'я та соціальній сфері,

тестування,

та вакцинацію.

Зауважимо, що за оптимістичним сценарієм у ВООЗ розраховують, що пандемія COVID-19 закінчиться у 2022 році.



Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу