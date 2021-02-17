Велика Британія закликає всі країни світу припинити будь-які бойові дії для проведення вакцинації від COVID-19. Відповідну ініціативу представлять у середу, 17 лютого, на Радбезі ООН.

Існує ризик, що через військові конфлікти понад 160 мільйонів людей по всьому світу можуть залишитися без щеплень від коронавірусу. Про це повідомив глава британського МЗС Домінік Рааб.

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Вакцинація має важливе значення у боротьбі з COVID-19

Глобальне охоплення щепленнями має важливе значення для боротьби з коронавірусом. Ось чому Велика Британія закликає до припинення вогню, щоб дозволити вакцинам COVID-19 дістатися до людей, що живуть у зонах конфлікту. У нас є моральний обов’язок діяти й стратегічна необхідність об'єднатися, щоб перемогти цей вірус,

– сказав дипломат.

Він зазначив, якщо дозволити поширюватися вірусу у районах, де не проводиться вакцинація, то рано чи пізно хвороба з новою силою пошириться у світі.

Домінік Рааб також додав, що закликатиме країни-члени ООН об'єднати свої зусилля для рівномірного розподілу вакцини від COVID-19 по всьому світу.

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Що відомо про вакцинацію в Україні: коротко



5 етапів вакцинації проти COVID-19 / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу