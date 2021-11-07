Чи мають право перевіряти ковідні документи

Також це не є розголошенням медичної таємниці. Про це заявили у Міністерстві охорони здоров'я України.

До теми У МОЗ заговорили про "ковідну амністію" за підроблені сертифікати

Справді, зі згідно зі статтею 39-1 Закону України про "Основи законодавства України про охорону здоров'я" пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, які отримали при його медичному обстеженні. Таких даних COVID-сертифікат не містить.

Тобто медична таємниця містить звернення до лікаря чи діагноз, а у документах про вакцинацію цих відомостей немає,

– мовиться у повідомленні МОЗ.

У міністерстві зазначили, що так правоохоронці при перевірках дотримання карантинних правил можуть вимагати у громадян пред'явити COVID-сертифікат, і це є цілком законно.

Де не можу перевіряти сертифікати

Разом з тим, норма про наявність документу про вакцинацію не поширюється на відвідування таких закладів:

банків;

АЗС;

ветеринарних магазинів;

аптек;

всіх продовольчих магазинів на будь-якому рівні епіднебезпеки.

У цих закладах ніхто не може перевіряти у відвідувачів наявність документу про щеплення.

Нагадаємо! Чинні карантинні норми передбачають, що на червоному рівні епіднебезпеки працювати можуть лише ті громадські заклади, де 100% персоналу та відвідувачів вакциновані або мають негативний тест на COVID-19. Тобто у вказаних закладах вже мовиться про можливість перевірки документу про щеплення або негативного тесту на COVID-19, додали у МОЗ.

До слова, з наступного тижня невакциновані українці, які перехворіли на коронавірус, зможуть отримати цифровий COVID-сертифікат про одужання, який дозволятиме упродовж 90 діб без обмежень працювати, відвідувати заклади та пересуватись у жовтій та червоній зонах карантину.

Що загрожує за "липові" документи

Використання підроблених документів про вакцинацію не лише становить загрозу для тих, хто вас оточує, а й тягне за собою кримінальну відповідальність.



Так, за використання підробки загрожує штраф до 850 гривень, арешт до 6 місяців або й обмеження волі до 2 років. А ось ті, хто сам підробляє сертифікати, можуть загриміти за ґрати на 5 років. Ба більше, покарання за такі підробки планують зробити більш жорстким.