Це означає, що вони отримали 2 дози препарату від COVID-19. Про новий рекорд повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

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Ситуація за добу

За добу 28 жовтня в Україні вакцинували проти COVID-19 289 241 людину. З них – одну дозу отримали 214 103 людини, повністю імунізовані – 75 138 людей.

Загальна картина щеплень

Від початку вакцинальної кампанії щепили 9 790 280 людей, з них:

отримали одну дозу – 9 790 278 людей;

повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 292 521 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом провели 17 082 799 щеплень.

Які вакцини використовували:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 2 859 223,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 054 857,

AstraZeneca – 1 266 291,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 102 042.

Чому важливо вакцинуватись

У МОЗ вкотре наголосили на важливості вакцинації. За даними відомства, минулого тижня 94% госпіталізованих не мали щеплення проти COVID-19.

Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу