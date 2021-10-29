Це означає, що вони отримали 2 дози препарату від COVID-19. Про новий рекорд повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.
Увага Жінки дедалі частіше мають проблеми зі щитоподібною залозою: як цьому зарадити
Ситуація за добу
За добу 28 жовтня в Україні вакцинували проти COVID-19 289 241 людину. З них – одну дозу отримали 214 103 людини, повністю імунізовані – 75 138 людей.
Загальна картина щеплень
Від початку вакцинальної кампанії щепили 9 790 280 людей, з них:
- отримали одну дозу – 9 790 278 людей;
- повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 292 521 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом провели 17 082 799 щеплень.
Які вакцини використовували:
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 2 859 223,
- Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 054 857,
- AstraZeneca – 1 266 291,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1 102 042.
Чому важливо вакцинуватись
У МОЗ вкотре наголосили на важливості вакцинації. За даними відомства, минулого тижня 94% госпіталізованих не мали щеплення проти COVID-19.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу