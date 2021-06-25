Натомість решта 55 210 громадян отримали другу дозу. Вони завершили курс вакцинації та повністю імунізовані від хвороби.
До теми 5 речей, які можуть захистити нас від COVID-19
Щеплення виконувалось 656 мобільними бригадами, а також у 1 200 пунктах щеплення та 24 центрах вакцинації.
Впродовж 24 червня українців вакцинували такими препаратами:
- Covishield (AstraZeneca) – 4,
- Coronavac – 27 361,
- Cominarity (Pfizer-Biontech) – 47 101,
- AstraZeneca – 21 714.
Загальні темпи вакцинації в Україні
Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплення проти коронавірусу отримала 1 834 971 людина. 1 834 969 з них отримали першу дозу вакцини. Натомість 490 376 мешканців країни вже повністю імунізовані, адже отримали 2 дози препарату.
Загалом в країні провели 2 325 345 щеплень.
Які вакцини використали
- Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Щеплено вакциною Coronavac – 508 628,
- Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 481 179,
- Щеплено вакциною AstraZeneca – 357 587,
- Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.
Станом на 24 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 736 600 людей.