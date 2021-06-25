Майже 100 тисяч: за добу в Україні вакцинували рекордну кількість людей

За минулу добу, 24 червня, в Україні проти коронавірусу вакцинували рекордну кількість людей – 96 180. 40 970 з них отримали першу дозу вакцини.

Натомість решта 55 210 громадян отримали другу дозу. Вони завершили курс вакцинації та повністю імунізовані від хвороби.

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Щеплення виконувалось 656 мобільними бригадами, а також у 1 200 пунктах щеплення та 24 центрах вакцинації.

Впродовж 24 червня українців вакцинували такими препаратами:

Covishield (AstraZeneca) – 4,

Coronavac – 27 361,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 47 101,

AstraZeneca – 21 714.

Загальні темпи вакцинації в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплення проти коронавірусу отримала 1 834 971 людина. 1 834 969 з них отримали першу дозу вакцини. Натомість 490 376 мешканців країни вже повністю імунізовані, адже отримали 2 дози препарату.

Загалом в країні провели 2 325 345 щеплень.

Які вакцини використали

Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Щеплено вакциною Coronavac – 508 628,

Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 481 179,

Щеплено вакциною AstraZeneca – 357 587,

Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

Станом на 24 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 736 600 людей.