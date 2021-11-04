Майже 11 мільйонів українців вакцинували від COVID-19: якими препаратами щеплювали найчастіше

Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу вакцинували майже 11 мільйонів наших громадян. За минулу добу, 3 листопада, щепили майже 300 тисяч людей.

Темпи вакцинації

Так, вчора, 3 листопада, проти коронавірусу вакцинувалися 299 272 мешканців України. Першу дозу отримали 212 968 людей, повністю імунізовані – 86 304 людей.

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Щеплення проводили:

1 082 мобільні бригади з імунізації;

3 254 пункти щеплення;

421 центр вакцинації населення.

Загальна статистика щеплень

Від початку вакцинальної кампанії щепили 10 895 720 людей, з них:

отримали одну дозу – 10 895 718 людей;

повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 682 891 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом провели 18 578 609 щеплень (і першою, і другою дозами).

Які вакцини використовувались найчастіше:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 3 332 611,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 557 599,

AstraZeneca – 1 395 601,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 102 042.

Скільки невакцинованих українців готові щепитися проти COVID-19

65% вакцинувались, щоби не хворіти і не мати ускладнень від COVID-19.

Лише 14% зазначили, що вони зробили це через рекомендацію роботодавця чи закладу освіти.



Загалом 60% усіх українців позитивно ставляться до вакцинації проти COVID-19 і 62% погоджуються, що необхідно робити щеплення.



54,6% невакцинованих робити COVID-щеплення не збираються.

Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу