Майже 11 мільйонів українців вакцинували від COVID-19: якими препаратами щеплювали найчастіше
4 листопада 2021 , 08:56Читать новость на русском
Джерело:МОЗ
Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу вакцинували майже 11 мільйонів наших громадян. За минулу добу, 3 листопада, щепили майже 300 тисяч людей.
Темпи вакцинації
Так, вчора, 3 листопада, проти коронавірусу вакцинувалися 299 272 мешканців України. Першу дозу отримали 212 968 людей, повністю імунізовані – 86 304 людей.
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Щеплення проводили:
- 1 082 мобільні бригади з імунізації;
- 3 254 пункти щеплення;
- 421 центр вакцинації населення.
Загальна статистика щеплень
Від початку вакцинальної кампанії щепили 10 895 720 людей, з них:
- отримали одну дозу – 10 895 718 людей;
- повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 682 891 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом провели 18 578 609 щеплень (і першою, і другою дозами).
Які вакцини використовувались найчастіше:
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 3 332 611,
- Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 557 599,
- AstraZeneca – 1 395 601,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1 102 042.
Скільки невакцинованих українців готові щепитися проти COVID-19
65% вакцинувались, щоби не хворіти і не мати ускладнень від COVID-19.
Лише 14% зазначили, що вони зробили це через рекомендацію роботодавця чи закладу освіти.
Загалом 60% усіх українців позитивно ставляться до вакцинації проти COVID-19 і 62% погоджуються, що необхідно робити щеплення.
54,6% невакцинованих робити COVID-щеплення не збираються.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу